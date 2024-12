361magazine.com - Dinamismo e resilienza: da “Atelier Nieri” le imprese toscane in primo piano.

Leggi su 361magazine.com

“Voglia d’Impresa:e difficoltà delle”, con questo titolo è stato organizzato un incontro presso lo show-room del prestigioso brand toscano “”. Si sono riuniti esperti, imprenditori e rappresentanti istituzionali per discutere delle sfide e delle opportunità che caratterizzano il tessuto produttivo della regione. Moderato da Giuseppe Brindisi, giornalista Mediaset e conduttore di Zona Bianca su Rete4. Il talk ha offerto un’analisi approfondita del contesto economico toscano e nazionale. Tra gli ospiti, figure di spicco come Maurizio, titolare dell’, un’eccellenza del Made in Italy, Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana, hanno portato il loro contributo al dibattito, Alessandrodella Nerini Spa, Claudia Eccher, avvocato esperto di diritto bancario e societario e consigliere del Csm e Cataldo Calabretta, avvocato e docente universitario nonché presidente di una società pubblica.