Calciomercato.it - Dalla conferma ufficiale del Galatasaray alle cifre: il punto su Dybala

Il vicepresidente dei turchi ha ammesso pubblicamente la trattativa con l’agente dell’argentino che si trova a Istanbul: i dettagli dell’operazioneCirca quindici giorni all’aperturadel calciomercato invernale e le prime trattative clamorose esplodono all’improvviso anche in Italia. In queste ore si sta parlando parecchio della pista turca per Paulo, già a un passo dall’addio alla Roma in estate. Quella volta era l’Arabia Saudita, l’offerta senza senso dell’Al-Qadsiah e infine il dietrofront dell’argentino all’ultimo minuto che ha fatto saltare tutto per restare in giallorosso.Paulo(LaPresse) – calciomercato.itA gennaio, però, a Trigoria sono disposti a riaprire nuovamente le porte in uscita alla Joya, soprattutto per quello che è un ingaggio molto pesante e una resa in campo a livello di presenza e dati che fino ad ora ha lasciato un po’ a desiderare.