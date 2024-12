Conte | Servilismo Meloni verso potenti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.17 "Avete provato a raddoppiare i finanziamenti ai partiti ed eravate in buona compagnia. Il vostro obiettivo non è combattere le disuguaglianze, ma combattere nel CdM per ministri e sottosegretari". Così il leader M5Salla Camera dopo l'intervento della premier. "Ma come vi permettete? Dice a noi che non accetta lezioni dal M5S?Noi da anni restituiamo 100 milioni alla collettività,tagliandoci gli stipendi".Poi:"Noi tifosi" per Italia, ma la via italiana "rompe il piattume Ue". "Cuore puro diper i".