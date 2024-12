Amica.it - Chirurgia estetica e celebs: è di moda negare

Nonostante si parli sempre più spesso di emancipazione femminile e body positivity, sono ancora tante leche negano fermamente di essere ricorse alla. Non ultima Victoria Beckham. L’ex Posh Spice, lo scorso 16 dicembre al The Today Show, ha risposto alle speculazioni circa una sua probabile rinoplastica, ribadendo più volte di non essersi mai rifatta il naso. La designer, nonché moglie dell’ex stella del calcio David Beckham, ha spiegato come dietro i cambiamenti percepiti circa la forma del suo naso in realtà ci sarebbe solo il make up.plastica e: il naso di Victoria Beckham (forse) è naturale«Devo ammettere che in passato molte persone mi hanno chiesto se avessi mai subito una qualche sorta di intervento chirurgico al naso.