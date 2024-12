Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Taylor Mega

Leggi su Metropolitanmagazine.it

– nome d’arte di Elisa Todesco – viene da una famiglia semplice. Una famiglia come tante, i suoiallevatori di tacchini in un piccolo paese del Friuli, Carlino. Nemmeno tremila abitanti, una manciata di case in provincia di Udine. Un paese dove non succede mai niente«Ho inventato il mio nome d’arte a 15 anni quando avevo un profilo Myspace», ha raccontato. «andata via di casa a 18 perché mi ero fidanzata con un avvocato che mi faceva stare bene e da lì ho cominciato a fare la bella vita». Quella che i suoinon avrebbero potuto, pur con le migliori intenzioni, garantirle. «Non ho mai chiesto un euro ai miei e mi mantengo da sola grazie a social e serate», puntualizza con orgoglio. A 15 anni, racconta ancora l’influencer, «ero bellissima. Poi ho cominciato un periodo tossico e miimbruttita da fare schifo.