Bergamonews.it - “Cara Santa Lucia” fa il pieno di pubblico ed emozioni

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Nel pomeriggio del 15 dicembre, una domenica di grande traffico prenatalizio in città, il concerto-lettura “” organizzato nella chiesa dell’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo (via Sant’Antonino 14) ha regalato un’esperienza di rara bellezza e suggestione, intrecciando musica, letteratura, fede e facendo ildi. Un’occasione rigenerativa per lo spirito, lontano dalla frenesie commerciali, in questo “presente di devastazione a cui è sottoposta la nostra casa comune”, come ha scritto Papa Francesco nel suo Messaggio per la 58esima Giornata della Pace.Giunto alla tredicesima edizione, il format “” ideato e diretto da Alessandro Bottelli ha offerto anche quest’anno una proposta capace di toccare il cuore del. Varia ed efficace la selezione di testi d’autore, di grande intensità umana ed emotiva, alternati a un repertorio musicale barocco su misura per favorire la connessione tra lo spirito dei compositori, la personalità degli interpreti, la sensibilità del