Botte da orbi all’amico chiesto il giudizio

"Con condotte plurime e reiterate, quasi quotidianamente, minacciava, molestava e percuoteva l’amico M., affetto da disturbo schizzoaffettivo, provocandogli un perdurante e grave stato di ansia e paura, generando il timore per la propria incolumità e costringendolo a modificare le proprie abitudini". Per oltre un anno si era letteralmente insediato nella sua abitazione, "approfittando del loro rapporto di amicizia", dormendo, mangiando e usando ogni tipo di servizio senza sborsare un euro. Ma soprattutto rendendo un inferno la vita del proprietario, finito in ospedale per lericevute e causandogli l’asportazione della milza. Ora in quella vicenda è stato messo un punto importante con la richiesta di rinvio aper un ferrarese di 42 anni (difeso dall’avvocato Gloria Cuoghi), accusato di stalking, il quale dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 19 febbraio per la preliminare.