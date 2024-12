Ilrestodelcarlino.it - Bologna verde, ecco il piano: via ai 12 progetti pilota. Quali sono

, 17 dicembre 2024 - Condividere con la città dati e conoscenza sul patrimonio, realizzareinnovativi di trasformazione degli spazi ‘green’ sotto le Due Torri. E ancora potenziare le attività di educazione ambientale e far sì che il nuovo padiglione nel parco della Montagnola diventi il centro di riferimento cittadino per la conoscenza e le azioni sulquesti gli obiettivi del percorso ‘: azioni condivise per il rinverdimento della città’ presentato in Salaborsa alla presenza del sindaco Lepore e della vicesindaca Emily Clancy. I 12riguarderanno diverse zone della città con differenti tipologie di. Nello specifico: in zona Fossolo la volontà è quella di realizzare un corridoioche unirà un parco cittadino, una zona a bassa densità edilizia e il bosco spontaneo Tanari; nel quartiere Porto-Saragozza, in prossimità di piazza dei Martiri, verranno aumentate le ‘cellule verdi’ per contrastare l’effetto isola di calore; per quanto riguarda il quartiere Santo Stefano si agirà all’interno del parco della Montagnola con diversi interventi tra cui l’implementazione della vegetazione e della biodiversità e l’incremento dei sistemi di illuminazione a basso consumo energetico.