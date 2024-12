Ilgiorno.it - Blitz nel rifugio Cuori liberi di Sairano, con l’uccisione di nove maiali: il Tar dà ragione ad Ats

Zinasco (Pavia), 17 dicembre 2024 – Respinto il ricorso die delle altre associazioni di protezione animale che chiedevano il risarcimento per l’abbattimento deiche l’anno scorso si trovavano nel ‘santuario’ di, una frazione di Zinasco. Il giudice amministrativo della Lombardia non ha ritenuto ammissibili le ragioni degli animalisti che il 20 settembre dello scorso anno avevano tentato in ogni modo di salvare la vita aimpedendo l’ingresso delle forze dell’ordine e ha condanno le associazioni ricorrenti a rifondere Ats di Pavia e Regione Lombardia delle spese di giudizio. Ma Lav e Lndc con la Rete dei santuari di animalie ilProgettoannunciano ricorso al Consiglio di Stato per avere giustizia. “La sentenza del Tar Milano lascia sgomenti e preoccupati – commentano le associazioni -: nel dichiarare improcedibile il ricorso delle associazioni, le motivazioni portate dal tribunale amministrativo rimandano ai regolamenti europei ed alla necessità di preservare la salute pubblica e gli allevamenti della zona.