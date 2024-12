Game-experience.it - Astro Bot è il Gioco dell’Anno su PlayStation Blog, ecco tutti i giochi vincitori

Sony Interactive Entertainment ha annunciato cheBot è riuscito ad imporsi come ilper il, con il nuovo titolo di Team Asobi che è riuscito di conseguenza ad ottenere il Trofeo di Platino, superando Black Myth: Wukong al secondo posto con il Trofeo Oro, Final Fantasy 7 Rebirth alla terza posizione con il Trofeo d’Argento e Stellar Blade con il Trofeo di Bronzo.Il platform per5 ha ottenuto quindi un nuovo riconoscimento dal pubblico, ilappena pochi giorni dopo aver vinto il GOTY ai The Game Awards 2024.Ad ogni modo scopriamo qui sottonelle varie categorie sul:Miglior nuovo personaggioTrofeo platino: Eve (Stellar Blade)Trofeo oro: Jane Harrow (Call of Duty: Black Ops 6)Trofeo argento: Emmrich Volkarin (Dragon Age: The Veilguard)Trofeo bronzo: Ryoma Sakamoto (Rise of the Ronin)Migliore storiaTrofeo platino: Silent Hill 2Trofeo oro: Final Fantasy VII RebirthTrofeo argento: Stellar BladeTrofeo bronzo: Call of Duty: Black Ops 6Migliore graficaTrofeo platino: Black Myth: WukongTrofeo oro:BotTrofeo argento: Final Fantasy VII RebirthTrofeo bronzo: Stellar BladeMigliore direzione artisticaTrofeo platino:BotTrofeo oro: Final Fantasy VII RebirthTrofeo argento: Silent Hill 2Trofeo bronzo: Dragon Ball: Sparking ZeroMiglior design audioTrofeo platino:BotTrofeo oro: Silent Hill 2Trofeo argento: Final Fantasy VII RebirthTrofeo bronzo: Stellar BladeMigliore Colonna sonoraTrofeo platino: Final Fantasy VII RebirthTrofeo oro:BotTrofeo argento: Stellar BladeTrofeo bronzo: Silent Hill 2Migliore utilizzo di DualSenseTrofeo platino:BotTrofeo oro: Stellar BladeTrofeo argento: Final Fantasy VII RebirthTrofeo bronzo: Silent Hill 2Migliore accessibilitàTrofeo platino:BotTrofeo oro: The Last of Us Parte II RemasteredTrofeo argento: Silent Hill 2Trofeo bronzo: Horizon Zero Dawn RemasteredMigliore esperienza multigiocatoreTrofeo platino: Helldivers 2Trofeo oro: Call of Duty: Black Ops 6Trofeo argento: FortniteTrofeo bronzo: Dragon Ball: Sparking ZeroMigliorin evoluzioneTrofeo platino: FortniteTrofeo oro: Final Fantasy XIV OnlineTrofeo argento: Call of DutyTrofeo bronzo: No Man’s SkyMigliore espansioneTrofeo platino: Elden Ring Shadow of the ErdtreeTrofeo oro: God of War Ragnarök: ValhallaTrofeo argento: Final Fantasy XVI: The Rising TideTrofeo bronzo: Alan Wake 2: The Lake HouseMigliorsportivoTrofeo platino: EA Sports FC 25Trofeo oro: WWE 2K24Trofeo argento: F1 24Trofeo bronzo: NBA 2K25Migliore riedizioneTrofeo platino: The Last of Us Parte II RemasteredTrofeo oro: Horizon Zero Dawn RemasteredTrofeo argento: Tomb Raider I-III RemasteredTrofeo bronzo: Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade ClassicsMigliorindipendenteTrofeo platino: BalatroTrofeo oro: PalworldTrofeo argento: PhasmophobiaTrofeo bronzo: Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (versione Flat)Miglioreper PS VR2Trofeo platino: Resident Evil 4 VR ModeTrofeo oro: Metro AwakeningTrofeo argento: PhasmophobiaTrofeo bronzo: Cooking Simulator VRMigliorper PS4Trofeo platino: Call of Duty: Black Ops 6Trofeo oro: Metaphor: ReFantazioTrofeo argento: Sonic X Shadow GenerationsTrofeo bronzo: Persona 3 ReloadMigliorper PS5Trofeo platino:BotTrofeo oro: Black Myth: WukongTrofeo argento: Final Fantasy VII RebirthTrofeo bronzo: Stellar BladeStudioTrofeo platino: Team AsobiTrofeo oro: Bandai NamcoTrofeo argento: Shift UpTrofeo bronzo: Arrowhead Gamespiù atteso del 2025 e oltreTrofeo platino: Ghost of YoteiTrofeo oro: Marvel’s WolverineTrofeo argento: Death Stranding 2: On The BeachTrofeo bronzo: Monster Hunter Wilds