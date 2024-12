Gravidanzaonline.it - Assegno unico per i figli 2024: quando sarà erogata l’ultima rata? Cosa fare per averlo nel 2025?

Le famiglie che hanno richiesto l’per questosi vedranno accreditatatranche dell’anno nei prossimi giorni, tra martedì 17 e giovedì 19 dicembre.La misura introdotta dal governo Draghi, garantita fino al ventunesimo anno di età delo a determinate condizioni, è stata lanciata con l’intento di fornire sostegno economico alle famiglie con, accorpando in un’unica prestazione le varie forme di supporto economico già presenti come il bonus bebè, le detrazioni fiscali per ia carico e gli assegni familiari.Negli scorsi mesi c’erano stati diversi rumors e timori che l’potesse essere modificato dall’attuale governo Meloni, il quale ha invece mantenuto la misura anche per il prossimo anno, con una sola novità: la manovra, che dovrà essere discussa in Parlamento, contiene infatti una norma che, se approvata, consentirà di rimuovere l’importo ricevuto ogni mese dal calcolo dell’Isee, indispensabile per presentare la domanda.