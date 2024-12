Ascolti 16a Giornata Serie A 2024 25 DAZN | Lazio-Inter in ' free' supera 13 milioni

Digital-news.it - Ascolti 16a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Lazio-Inter in 'free' supera 1,3 milioni

La 16adella/25 in onda nel weekend (dal 13 al 16 Dicembre) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audiencei 5,3di ascoltatori (5.380.869) compresivo del dato di ZONA GOL, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Tra le partite del weekend calcistico, l'incontro più seguito è stato, trasmesso in modalità "", lunedì 16 dicembre dalle 20:46 alle 22:43, che ha registrato ben 1.347.412 spettatori, consolidandosi come l’evento di punta e in esclusiva su. A seguire, la sfida tra Milan e Genoa, andata in onda domenica 15 dicembre dalle 20:48 alle 22:43, ha attirato 974.641 spettatori, confermando l'altoesse per la squadra rossonera.