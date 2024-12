Aeroporti regionali | un’opportunità di crescita e sviluppo economico

Leggi su Ildenaro.it

I collegamenti internazionali a corto raggio e di breve durata sono dei cardini imprescindibili del turismo europeo. Queste rotte, infatti, congiungono le capitali, le località balneari e le principali città d’arte del continente. Al tempo stesso, consentono ai viaggiatori di raggiungere anche nuove e inaspettate destinazioni europee. Mete meno note, ma in rampa di lancio grazie ad un’offerta più accessibile e meno costosa. Molte compagnie aeree low cost, a tal proposito, propongono dei voli a basso costo per incrementare i flussi turistici verso determinati. Questa strategia, in aggiunta, rappresenta un’eccellente opportunità diper le aree circostanti. La presenza di uno scalo aeroportuale, seppur con una capacità limitata, può apportare diversi benefici all’economia locale.