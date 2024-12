Gqitalia.it - 10 a 1 che non sai lavarti i denti da professionista

Sì, sappiamo come lavare i, non ci vuole esattamente una cima. Eppure, quando qualche giorno fa abbiamo letto le regole fondamentali dell'American Dental Association sul New York Times ci siamo sentiti un po' smarriti perché alcune, fondamentali pratiche quotidiane non sono proprio quelle che ci ha insegnato la mamma. E poiché sappiamo anche quanto siano scaltri sul tema negli Usa, abbiamo deciso di approfondire l'argomento con Diego Paschina, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Trieste e vicepresidente della CAO nazionale. Ed ecco cosa abbiamo scoperto.Quando lavare iAnzitutto: anche se la pulizia deve seguire i tre pasti principali, gli esperti americani consigliano di aspettare almeno 30 minuti soprattutto se si sono consumati carboidrati, zuccheri, agrumi e bevande come soda e caffè.