Bergamonews.it - Vincenzo Malinconino, Ale e Franz o GialappaShow? La tv del 16 dicembre

Per la prima serata in tv, lunedì 16, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Malinconico, avvocato d’insuccesso”, con Massimiliano Gallo.Mentre Benny si ritrova alle prese con una strana, ma affascinante, donna di nome Ega che conduce un laboratorio teatrale insieme a un gruppo di persone deluse dall’amore, che si definiscono “Impantanati”, Malinconico va avanti con le indagini sulla morte di Venere. Antonella, intanto, confessa di avere subito una violenza a una delle feste private del ricco imprenditore Ludovico Cardinale e afferma che Venere, nonostante non risulti né dai tabulati né dalle testimonianze, era a una di quelle feste la sera in cui è morta.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Raiduo con Ale e”. I due comici accolgono gli ospiti nel loro mondo per assicurare momenti di puro divertimento.