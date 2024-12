Quotidiano.net - Verso la ricerca di nuovi mondi. Pronti i 26 telescopi di Leonardo

i 26 ’occhi’ che scruteranno il cosmo alladi. Una tecnologia sviluppata dache ha completato con successo la consegna dei 26che comporranno la missione per lo studio dei pianeti extrasolari denominata Plato (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Plato pone l’Italia in prima linea nelladei cosiddetti ’esopianeti’, ovvero pianeti fuori dal sistema solare simili alla Terra in cui potrebbero essersi sviluppate forme di vita. Un viaggio affascinante che apre nuove domande sul nostro futuro. "Il fine della missione – afferma il program manager dell’Agenzia spaziale italiana, Mario Salatti – è quello di trovare pianeti simili e vicini al nostro, in modo da poterli caratterizzare meglio da terra e magari, con il progresso delle tecnologie aerospaziali, nel tempo raggiungerli.