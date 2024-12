Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-12-2024 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con le principalidall’Italia e dal mondo Bergamo vince l’edizionedelle indagini sulla qualità della vita del Sole 24 Ore Che misura il benessere dei territori italiani attraverso 90 da Ponti certificati divisi in sei categorie tematiche subito dietro Trento e Bolzano le province autonome sono pluri ridate Ma se Trento sale di un gradino rispetto all’anno scorso Bolzano fa un salto di 10 posizioni verso l’alto l’anno scorso infatti c’era tredicesima la maglia nera Quest’anno invece va a Reggio Calabria cronaca due cacciatori di 28 27 anni sono stati trovati i primi di vita durante la notte dei Carabinieri a Quartucciu nell’hinterland di Cagliari all’origine del decesso secondo i primi accertamenti ci sarebbe un incidente di caccia uno dei avrebbe sparato accidentalmente alla nuca del secondo e successivamente si sarebbe tolto la vita ti lizano il fucile da caccia di proprietà dell’ amico unico titolare del porto d’armi le indagini proseguono per scoprire l’esatta dinamica dell’accaduto abbiamo in medioriente Abu mamma da giovani leader islamista Tiriamo il gruppo guidato l’offensiva che ha rovesciato bashar al Assad ha incontrato inviato delle Nazioni Unite gay pederzani visita Damasco Amatrice Se ti riesce a impedire che in italiano blocchi l’accordo possibile tregua prima della fine dell’anno Ma secondo i media locali il governo italiano ha trovato un di espansione sulle alture del golan la Russia riduce intanto la sua decennale presenza militare diretta in Siria Mosca Infatti annunciato il ritiro nel nord del paese al confine con la Turchia è dalle regioni montagnosi della costa un prendo per ora le due basi sul Mediterraneo quella Navale di Tarzo se quella aerea di he-man Hulk e voltiamo ancora pagina Grazie per questo entusiasmo contagioso ne abbiamo bisogno quanto siete belli Quanta forza ci date così presidente del consiglio è leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni aperto il tuo intervento sul palco di tre io la stabilità di questo governo ha detto data dalla compattezza della sua maggioranza il più grande elemento di discontinuità il più grande elemento di forza nel quadro attuale la stabilità garantisce la credibilità internazionale e quella autorevolezza Senza la quale non è possibile produrre benessere ha sottolineato meloni Ringraziando gli alleati con cui confidarsi lavorare per gli anni a venire finiranno la cantante ventisettenne parastoo Nadia arrestata per non aver indossato lisab durante un’esibizione trasmessa sui social media è stata liberata Lorenzo lo hanno reso noto fonti vicine L’opposizione iraniana secondo quanto riporta il canale italiano Abu Aliexpress concerto on-line era stato visto da più di un milione e 400mila volte in base alla leggera nella mica le donne non è consentito presentarsi senza i di fronte a uomini che non siano parenti fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa