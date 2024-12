Lanazione.it - Trestina, pari e rimpianti. Avanti 2-0 si fa riprendere

2 SERAVEZZA POZZI 2(4-3-2-1): Fratti 6,5; Giuliani 6, De Meio 6,5, Sensi 6, Bucci 6,5; Lisi 6, Serra 5,5 (28’ s.t. Arduini 6), Nouri 5,5; Ferri Marini 6,5 (25’ s.t. Nuti 5,5), De Souza 6,5 (20’ s.t. Marcucci 6,5); Mencagli 5,5. All. Calori 6 SERAVEZZA POZZI (4-3-3): Lagomarsini 6; Sanzone 6, Coly 5,5, Menghi 5,5, Salerno 6 (7’ s.t. Lepri 6,5); Paolieri 6,5, Bedini 6, Greco 6,5 (39’ s.t. Bartolini s.v.); Stabile 6, Benedetti 6,5, Bocci 6,5 (34’ s.t. Sforzi 6). All. Brando 6,5 Arbitro: Borello di Nichelino 6,5 Marcatori: 3’ p.t. De Souza, 10’ p.t. Ferri Marini, 2’ s.t. Bocci, 27’ s.t. Paolieri- Come 15 giorni fa, ilnon riesce a conservare il doppio vantaggio e non va oltre il pareggio contro un Seravezza Pozzi inconsistente nel primo tempo ma salito decisamente di tono nella ripresa.