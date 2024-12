Tpi.it - SuperEnalotto SuperStar: a Natale arriva “Regala un sogno”

lancia la nuova iniziativa speciale a temaun”, che mette in palio un montepremi straordinario di 10 milioni di euro. Ecco come funziona: ogni giocata valida per i concorsi straordinari che si svolgeranno dal 17 al 21 dicembre 2024,offre ai suoi utenti l’opportunità di vincere uno dei 1.000 premi garantiti da 10.000€ ciascuno.Le estrazioni straordinarie dell’iniziativa nataliziaL’iniziativa speciale “un” si sviluppa in quattro imperdibili appuntamenti, ciascuno corrispondente a un concorso:Martedì 17 dicembre 2024 (concorso n.200);Giovedì 19 dicembre 2024 (concorso n.201);Venerdì 20 dicembre 2024 (concorso n.202);Sabato 21 dicembre 2024 (concorso n.203).Per ogni combinazione giocata, il giocatore riceverà un codice univoco che parteciperà all’estrazione dei premi garantiti.