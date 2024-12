Ilgiorno.it - Sofia Goggia e la dichiarazione d’amore alla sua Bergamo: “Qui abbiamo tutto”

Leggi su Ilgiorno.it

– Unasua, da poco incoronata numero uno in Italia per la qualità della vita. A farla la campionessa, che oggi è sbarcata all'aeroporto di Linate dopo il secondo posto in discesa e la vittoria in SuperG a Beaver Creek: “La qualità della vita a? È bellissima, una città piccola, al centro del Nord Italia. Tra il centro, i colli e la Città Alta. Volevo fare un po' la samba dopo la vittoria, ma io non ho quei passi di danza (ride, ndr). Ho detto rimango nella mia terra, siamo legati a quelle che sono le nostre origini”.si è soffermata anche sul momento calcistico dell'Atalanta: "Ha vinto dieci partite di fila, siamo tutti molto orgogliosi di questa strada, anche lo stadio nuovo è molto cittadino, a cinque minuti dal centro.