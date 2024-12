Lapresse.it - Siria: Assad, non volevo lasciare il Paese, i russi mi hanno evacuato

Damasco (), 16 dic. (LaPresse/AP) – Il presidenteno rovesciato dai ribelli Basharha affermato di non avere avuto intenzione diildopo la caduta di Damasco, avvenuta una settimana fa, ma che i militarilodopo che la loro base nellaoccidentale era stata attaccata. In un post sulla sua pagina Facebook,ha affermato di aver lasciato Damasco la mattina dell’8 dicembre, poche ore dopo che i ribelli avevano preso d’assalto la capitale. Ha raccontato di essere partito in coordinamento con gli alleativerso la base di Mosca nella provincia costiera di Latakia, dove intendeva continuare a combattere. Dopo che la base russa è stata attaccata dai droni, ha proseguito, ideciso di trasferirlo ina la notte dell’8 dicembre.