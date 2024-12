Ilfattoquotidiano.it - Sempre meno neve con il cambiamento climatico, lo studio: “Sulle Alpi -34% di nevicate in 100 anni”

Nel 2023,francesi e svizzere l’inverno fu talmente mite e avaro diche lo scorso settembre Italia e Svizzera dovettero rettificare un confine per l’ulteriore fusione di un ghiacciaio. Ora lopubblicato a inizio dicembre sull’International Journal of Climatology, con la collaborazione dell’università di Trento e di Eurac Research (centro di ricerca privato di Bolzano), ha quantificato la riduzione delle precipitazioni nevosein cent’(1920-2020): il 34 per cento.“In particolare si è osservata una notevole diminuzione dopo il 1980, data che coincide anche con un netto aumento delle temperature”, commenta Michele Bozzoli, meteorologo ambientale all’Eurac Research e primo autore dello. Ma mentre il versanteno settentrionale – Svizzera e Tirolo – ha registrato un calo del 23%, quello meridionale – Italia, Slovenia e parte dell’Austria – ha assistito a una riduzione di quasi il 50%, soprattutto sotto i 2000 metri, dove è più facile invece che piova.