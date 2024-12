Sangue di San Gennaro il miracolo del 16 dicembre | si è sciolto Cosa è successo in chiesa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il prodigio si è ripetuto: ildi Sansi èalle 17.40 tra gli applausi dei fedeli riuniti nel Duomo di Napoli. Passato, dunque, l’iniziale ‘spavento’ dei credenti dopo la mancata liquefazione di questa mattina, quando alle 10.03 non era avvenuto ildel Santo Patrono di Napoli, nel giorno del cosiddetto ‘laico’, terzo e ultimo dell’anno solare, che anticipa quest’anno anche l’inizio del Giubileo del 2025.>>di San, sconforto ina Napoli: non si èLa mancata liquefazione del mattino aveva suscitato preoccupazione tra i fedeli, complice il ricordo di episodi del passato in cui il fenomeno non si era verificato, anticipando periodi di grande difficoltà e tragedia. Tra i momenti più temuti, il 1939 con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, il 1940 con l’entrata in guerra dell’Italia fascista, l’ondata di colera del 1973, il devastante terremoto dell’Irpinia nel 1980 e, in tempi recenti, la pandemia di Covid-19.