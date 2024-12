Gqitalia.it - Questo look Gucci dovrebbe diventare la vostra nuova ossessione

Leggi su Gqitalia.it

Poche cose al mondo riescono a mettermi in pace con me stesso come untotal black. Ma attenzione, se pensate che uncompletamente nero sia un modo semplice per vestirsi, una scorciatoia diciamo, vi sbagliate di grosso: ci sono le tonalità di nero, i diversi materiali ma soprattutto i fit dei singoli capi che compongono un. Insomma, non è semplice. Un ottimo esempio di come creare untotal black di successo arriva direttamente dalla collezione Pre-Fall 2025 di, la settima creata dal direttore creativo Sabato De Sarno, ma soprattutto un piccolo compendio di stile per la vita di tutti i giorni.Generated imageCreata passando attraverso lo spirito degli anni ‘70 e la loro idea di libertà, l’obiettivo della collezione è quello di infondere unaenergia ai codici del brand con un linguaggio visivo fatto di sperimentazione, artigianalità e dettagli.