Bergamonews.it - Qualità della vita: Bergamo conquista il primo posto in classifica

Leggi su Bergamonews.it

è alnellaelaborata dal Sole 24 Ore per valutare ladelle province italiane. L’indagine, giunta alla 35esima edizione, viene realizzata ogni anno per misurare i livelli di benessere nei territori del Belpaese.Questa graduatoria viene stilata calcolando la “media delle medie” di un pacchetto di 90 indicatori statistici, che costituiscono misurazioni oggettive eseguite da fonti certificate. Naturalmente, poi, la vivibilità percepita dal singolo individuo sia inebilmente soggettiva perché risente dal suo legame con il luogo in cui vive.La provincia orobica, che nel 2023 risultava al quinto, ha raggiunto la vetta superando Trento, che si ferma al secondo gradino del podio, e Bolzano, che ha ottenuto la medaglia di bronzo.La Bergamasca, così, certifica la sua rinascita dopo il drammatico periodopandemia da Covid-19 di cui era stata epicentro.