Ilgiorno.it - Qualità della vita 2024: Bergamo è prima, Milano in calo. Le posizioni delle città lombarde

, 16 dicembre– L’Atalanta davanti a tutte nella classifica di serie A, lache per lavolta finisce in testa alla graduatoria. È davvero un momento d’oro per: lo certifica anche la tradizionale – trentacinquesima edizione – indagine del Sole 24 Ore che fotografa il benessere nei territori. Nella top 10 trionfa il Nord-Est mentre le grandi, al netto di Bologna (9), scendono di diverseè 12, Firenze 36 e Roma al 59 posto. Il Sud rimane fanalino di coda, con Reggio Calabria in maglia nera, ma ci sono segnali positivi.uber alles Secondo la classifica stilata da Il Sole 24 Ore, la provincia lombarda, che nel 2023 era quinta, vince dunque l'edizionedell'Indagine sullache misura il benessere nei territori italiani attraverso 90 indicatori da fonti certificate, divisi in sei categorie tematiche.