Personalità e stile sia fuori che dentro. Alpine A290 e il design che convince

Dieppe, Bristol, Le Mans. Nella triangolazione franco britannica c’è tutto il “pepe” dei luoghi simbolo che hanno contribuito a rendere piccante la, la prima elettrica del Dream Garage del marchio sportivo e alto di gamma del gruppo Renault. Dieppe è il quartiere generale del costruttore, Bristol è la città del Regno Unito del Concorde (una collaborazione fra le due nazioni che aveva portato allo sviluppo del primo aereo passeggeri di fabbricazione “occidentale” in grado di superare Mach 2) dove era stato esibito il concept ancora in versione?, in qualche modo di ispirazione aeronautica. E infine Le Mans, dove alla vigilia dell’ultima 24h era stata svelata la versione di serie.Era stata anticipata come “un’auto sportiva di nuova generazione, cento per cento elettrica, pensata per risvegliare lo spirito di competizione di ognuno di noi e reinventare la sportività nella vita quotidiana”.