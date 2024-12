Thesocialpost.it - Oggetti non identificati in Usa: cosa sappiamo davvero, i video inspiegabili

Leggi su Thesocialpost.it

Negli Stati Uniti è diventato un caso nazionale che coinvolge i massimi vertici istituzionali, l’Fbi, il Pentagono e anche il neo Presidente Donald Trump. Da noi, del caso deglimisteriosi che sorvolano il territorio americano generando paura, domande e preoccupazioni fra la popolazione giunge un’eco distorta. Per cercare di mettere un po’ d’ordine nel caos generato dai numerosi avvistamenti, dalle fotografie e dairealizzati dai cittadini che circolano ormai da settimane sui social, dobbiamo perciò partire da ciò checon certezza.Il Pentagono: “Né americani, né stranieri”. Trump: “O spiegate, o li abbattete”Nella ridda di ipotesi di chi vede gli avvenimenti di questi giorni come un fatto geopolitico di cui sarebbero responsabili potenze straniere, chi come una “questione interna” all’apparato militare americano e chi invece propende per le ipotesi più misteriose, c’è un punto fermo; le dichiarazioni ufficiali.