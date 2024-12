Anteprima24.it - Natale con il mini basket, Lombardi: “Lo sport è un linguaggio universale”

Tempo di lettura: 2 minutiNon solo prima squadra per l’Avellino, la società cara al presidente Giuseppesi è ritrovata al Pala del Mauro per la festa del “”. Un appuntamento che si rinnova di anno in anno, per condividere le festività natalize insieme e creare quel rapporto di sinergia e coinvolgimento che è alla base del modo di vedere loe la pallacanestro. All’evento ha preso parte anche la prima squadra al gran completo guidata da coach Alessandro Crotti.“Praticare questodeve essere motore di insegnaento – afferma il patron – Insegnare ai piu’ piccoli a stare bene insieme anche fuori dalla scuola, loè molto importante. E’ un”. “Dall’estate abbiamo portato avanti un progetto solido per il settore giovanile, investire giorno dopo giorno al di là delle difficoltà.