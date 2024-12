Cityrumors.it - Natale 2024, crescono i costi degli italiani: ecco per cosa si spenderà

Leggi su Cityrumors.it

Glitornano a spendere per: non solo cenoni e regali,quali saranno iche peseranno di piùIldi quest’anno porta con sé un segnale di ripresa per le famiglie italiane. I dati diffusi dal Centro Studi di Unimpresa raccontano di consumi in crescita rispetto al 2023. Un passo avanti che profuma di fiducia, anche se la prudenza è d’obbligo visto il contesto economico attuale, con l’inflazione che continua a condizionare le scelte quotidiane.persi– Cityrumors.itEntrando più nello specifico dei dati raccolti, il cenone resta il cuore delle festività italiane. È quello il momento che raduna le famiglie a tavola,perché nella spesa media per questo appuntamento culinario raggiunge i 150 euro a famiglia.