Montespertoli esulta. Battuto lo Sporting Cecina

: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi (71’ Vangi), Corsi, Lotti, Maltomini, Biliotti (56’ Gasparri). A disp.: Romano, Biagi, Conti, Lensi, Corradi, Cremonini, Anichini. All: Sarti: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Giovannucci, Startari, Lorenzini (30’ Cionini), Brizzi (61’ Giannini), Diagne, Skerma (83’ Fofana), Rovini (69’ El Falahi), Lika. A disp.: Gliatta, Milano, Moroni, Olivotto, Di Tanto. All: Miano Arbitro: Danesi di Pistoia Reti: 8’ Brizzi; 27’ Rosi, 92’ Pecci- Un eurogol di Pecci in pieno recupero fare di gioia il Molino del Ponte di Baccaiano, dove ilsupera in rimonta il quotato. Esattamente come nella scorsa stagione, infatti, i gialloverdi locali hanno la meglio per 2-1 portandosi così a più cinque sulla zona play-out e a meno tre da quella play-off.