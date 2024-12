Tvplay.it - Milan, duro attacco ad Ibrahimovic: la bocciatura è senza precedenti

Ilriflette dopo il pareggio con il Genoa ed i fischi ricevuti dai tifosi. Nuovofrontale ad: laè netta.Ilsi interroga dopo il pareggio ottenuto ieri in casa contro il Genoa, accolto alla stregua di una sconfitta. La serata era iniziata bene, con i festeggiamenti per i 125 anni del club ed i grandi applausi tributati dal pubblico alle leggende che, tramite le loro gesta, hanno scritto pagine indelebili della storia rossonera. Dopo il fischio d’inizio, però, l’atmosfera è cambiata in maniera radicale alla luce della pessima prestazione offerta dalla squadra di Paulo Fonseca.ad: la– TvPlay.it (LaPresse)Nessun cambio di ritmo, tanta passività ed un’eccessiva tendenza ad affidarsi a Rafael Leao in attesa di una sgasata: troppo poco per battere un Grifone tonico, rivitalizzato dopo lo sbarco in panchina di Patrick Vieira.