Maltempo affonda una petroliera: "Disastro umano e ambientale" – VIDEO

ta per unche non ha lasciato scampo (e per incuria del governo): tragedia umana ein mareUn mare nero di tempesta, il vento che sferza le onde e due petroliere che cedono. Sembra quasi spezzarsi, come gusci troppo fragili. È un veroquello che si è consumato nello Stretto di Kerch, a pochi chilometri dalle coste della Crimea. La Volgoneft-212 è stata travolta dalla furia del Mar Nero,ndo sotto colpi che non hanno lasciato scampo. L'imbarcazione era carica di 'mazut', un combustibile pesante e a basso costo.Un marinaio ha perso la vita, 13 uomini sono stati tratti in salvo. Per quanto riguarda il resto dell'equipaggio, in totale 29 persone, ancora rappresentano una variabile drammatica in una vicenda che unisce tragedia umana e allarme