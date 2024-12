Quotidiano.net - L'Ue contro Budapest sul divieto di fecondazione assistita

L'Ue ha deciso di avanzare nella procedura d'infrazioneper aver limitato la. Dal giugno 2022, "l'Ungheria ha smesso di consentire agli operatori privati ;;di fornire trattamenti per la fertilità sul suo territorio. Queste restrizioni violano" i trattati comunitari e "non sono giustificati da alcuna considerazione di interesse pubblico", si legge nel parere motivato recapitato al governo di Viktor Orban.ha due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie. In caso contrario, Bruxelles può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia Ue.