Iodonna.it - Le recenti nevicate fanno ben sperare gli addetti ai lavori sull'Appennino Tosco-Emiliano: sul Cimone tutte le piste sono aperte

Sestola (Modena), 16 dic. (askanews) – Settanta centimetri di neve che cadono dal cielo venti giorni prima del Natalela vera nevicata perfetta per qualsiasi stazione sciistica. E dopo anni in cui la neve si è fatta desiderare oltre misura, per la stazione invernale del, la principale meta degli sciatori dell’, è vera manna caduta dal cielo.«le, tutti gli impianti funzionanti: era cinque anni che non aprivamo con queste condizioni. Questo è veramente un buon segno per le vacanze ma anche per il proseguo della stagione» ricorda il presidente del Consorzio Monte, Luciano Magnani. Sciare: 10 località perfette per imparare guarda le fotoi giorni in cui si pianificano le vacanze, le famiglie decidono dove andare per Natale e Capodanno, e allora al giubilo per l’esercito degli sciatori accaniti, si aggiunge la grande massa che vuole passarea coltre bianca qualche giorno di vacanza.