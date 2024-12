Iodonna.it - L'attrice 27enne risponde per le rime, con le foto del suo allenamento da marine

Gli haters non si fermano neanche a Natale. L’Sydney Sweeney, amatissima per i suoi personaggi in Euphoria e Tutti tranne te, viene presa di mira sui social per la trasformazione radicale del suo ultimo ruolo. In cui passa dall’iconica immagine bionda sinuosa e delicata, al fisico forte e palestrato con la chioma brunette. Sydney Sweeney “ruba” l’abito degli Oscar di Angelina Jolie, che indossò 20 anni fa X Sydney Sweeney alle prese con gli hatersInclusione, body positivity, rispetto.