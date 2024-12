Donnapop.it - Ivana Spagna e la tragedia del tentato suicidio: a salvarle la vita è stato…

Leggi su Donnapop.it

, una delle voci più iconiche degli anni Ottanta, ha vissuto unaprofessionale ricca di successi internazionali con brani come “Easy Lady” e “Gente come noi“, ma dietro quella carriera brillante si nascondeva una sofferenza profonda. In una recente intervista al Corriere della Sera, la cantante ha aperto il suo cuore, rivelando un capitolo oscuro della sua: la depressione che l’ha portata vicino al baratro.Nel 1997, dopo la morte di sua madre,ha vissuto uno dei periodi più bui della sua esistenza, tanto da arrivare a progettare il. La sua testimonianza è drammatica, ma anche un inno alla forza della, che, grazie a un gesto inaspettato, le ha ridato speranza.e il: ecco chi le ha salvato laNel 1997, dopo la morte della madre,si è trovata ad affrontare un dolore insopportabile.