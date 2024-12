Ravennatoday.it - Incidente nella nebbia: auto finisce nel fosso e prende fuoco, ustionato in ospedale

Leggi su Ravennatoday.it

Sono finiti nelcapovolti sottosopra in mezzo alla, con l'che ha poi preso. Bruttoall'alba di lunedì mattina, attorno alle 7 in via Sordino, nelle campagne tra Campiano e San Zaccaria. Due uomini, un 27enne e un 40enne entrambi senegalesi, stavano andando al.