Hockey La Bdl Minimotor vola in testa alla classifica

Il successo ottenuto ieri dBdlCorreggio per 5 a 3 ai danni del Trissino, permette ai correggesi di portarsi al comando delladi A2, sia pure in coabitazione col Breganze. Mister Granell schiera il quintetto titolare con Salines, Manuele Pedroni (foto), Menendez, Casari e Matteo Holban, portando inizialmente con sé in panchina Cinquini, Caroli, Castiglioni, Tudela e Federico Pedroni. 2 a 1 per i veneti all’intervallo con gol reggiano di Pedroni e ripresa di altro stampo con Correggio che si porta 5 a 2 con altri due gol di Pedroni, uno di Holban e uno di Cinquini. Terzo gol trissinese solo all’ultimo minuto. Il Centro Palmer Scandiano al debutto in campionato coglie un pareggio per 1 a 1 sulla pista di Seregno, al termine di una gara particolare. Scandiano in vantaggio a 12’27’’ del primo tempo con Stefani, raggiunto 28 secondi dopo dal pareggio di Fiazza.