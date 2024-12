Laprimapagina.it - “Gravenia” è l’omonimo disco d’esordio della band

Da venerdì 20 dicembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings),.“” è il primo album del gruppo, composto da 10 tracce, tra cui una strumentale. Il progetto si caratterizza per un sound essenziale, costruito su sonorità definite e ricercate, evitando orpelli e virtuosismi, con una struttura che segue un filo logico coerente in ogni sua parte. L’ambiente sonoro si sviluppa attorno a un’accordatura abbassata (Drop C), all’uso di pedali Fuzz e Overdrive per basso e chitarre, all’alternanza di grancasse da 26” e 28” per la batteria, e all’impiego di sovraincisioni realizzate in studio, che includono percussioni, chitarre, cori e suoni di contorno. La voce emerge con forza al centro del mix, secondo un approccio diretto e “all’americana”, intrecciandosi con la sezione strumentale energica per creare il cuore pulsante del lavoro.