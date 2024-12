Anticipazionitv.it - Grande Fratello, battute sulla presunta molestia a Zeudi Di Palma: lei si sfoga

Un nuovo scandalo scuote il. Dopo le dichiarazioni diDi, che ha denunciato comportamenti inappropriati da parte di Emanuele Fiori, la Casa si è trasformata in un campo di tensioni. Trafuori luogo, prese di posizione e un web infuocato, il reality di Canale 5 si trova ad affrontare uno dei momenti più delicati di questa edizione. Scopriamo cosa hanno detto alcuni concorrenti e come ha reagito l’ex Miss Italia.Le accuse di: una denuncia che scuote ilLa vicenda è iniziata con una dichiarazione forte diDi, ex Miss Italia, che ha accusato il fisioterapista Emanuele Fiori di averla molestata. “Mi ha toccata sotto le coperte,” avrebbe confidato in lacrime, mentre il resto della Casa discuteva dell’accaduto a bassa voce. Nonostante la produzione abbia cercato di censurare la questione, i dettagli sono emersi, scatenando polemiche tra i coinquilini e sul web.