Funerali Rocío Espinoza Romero | Sempre ti ricorderò il messaggio di addio

“Ringrazio tutti. Tutti coloro che sono qui a dare l’ultimo saluto a mia moglie”. Con queste parole, Jose Huarcaya, marito di, ha accolto le circa 200 persone presenti alle esequie della 34enne travolta e uccisa da un tir mercoledì 11 dicembre mentre attraversava viale Renato Serra a Milano. All’uscita del feretro dalla chiesa di Sant’Ildefonso, palloncini bianchi e rosa sono stati lanciati in aria. Su uno di essi campeggiava una scritta in spagnolo: “ticon gratitudine e affetto mia bella”. Alla cerimonia erano presenti anche i due gemellini, figli della donna, che mercoledì scorso sono stati salvati dal gesto eroico della madre:aveva spinto la loro carrozzina e la nonna lontano dal camion che stava per travolgerli. “C’è una novità sull’inchiesta.