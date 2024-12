Ilgiorno.it - Fuga di gas in una palazzina. Evacuate nove famiglie

Notte fuori casa perdi unadi via Vigna Alta a Lodi: a costringere gli inquilini a lasciare la propria abitazione è stata unadi gas nella serata di sabato all’ora di cena la cui scoperta dell’origine ha messo a dura prova i vigili del fuoco del comando di Lodi e del distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano. Per poter lavorare in tutta tranquillità e senza che l’incolumità di nessuno fosse messa a rischio, i pompieri hanno fatto sgomberare il condominio. I residenti dellahanno quindi dovuto cercarsi una soluzione temporanea per la notte. Sul posto sono stati allertati i tecnici della società che gestisce il servizio di fornitura del metano i quali hanno cercato per tutta la mattinata di capire quale fosse l’origine delladi gas, intercettare la perdita e cosi riparare il guasto.