Ilrestodelcarlino.it - Fucili: "Siamo stati bravi a non disunirci". Clementi: "Mi è piaciuta la reazione dei miei"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa la disamina della partita del mister della Forsempronese, Michele: "È stata una gara in cuipartiti molto bene. Nei primi venti minuti abbiamo creato due o tre situazioni importanti,andati in vantaggio e poi la Vigor è tornata a farsi vedere. C’è un po’ di rammarico per il fatto che abbiamo concesso due reti piuttosto evitabili: a parte quel disgraziato errore tecnico, abbiamo regalato troppo.passati da un momento di euforia a trovarci sotto, e contro una squadra tecnica e di qualità come questa poteva essere una mazzata, invecea none a recuperarla. Nel secondo tempotornati fuori creando delle situazioni che potevano portarci a tornare in vantaggio. In definitiva è stata una partita è stata molto combattuta, la Vigor ha le sue qualità, noi abbiamo le nostre.