Francesca Fagnani parla della lite con Teo Mammucari a Belve: "Comportamento inaccettabile"

con TeoIn occasione dell’ultima puntata di, in programma su Rai 2 nella serata di martedì 17 dicembre,per la prima voltaavuta con Teo, che ha abbandonato lo studio nel corso dell’intervista.Intervistata da La Stampa, la giornalista e conduttrice ha dichiarato: “Io non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte. Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta. Piuttosto mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un. Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani”., poi, dichiara di essere apprezzata dai più giovani perché “non si riconoscono in certi programmi e modi dire un po’ paludati”.