Da Thatcher e Reagan a Milei: la via del liberalismo davanti all'Occidente

«Io disprezzo lo Stato, sono dentro per distruggerlo». È questa una delle frasi ad effetto che Javierha pronunciato nel corso della sua trasferta romana. La memoria dei più anziani è corsa subito a Margarete al Ronalddi «affamare la Bestia». Era infatti da mezzo secolo che un Presidente di uno Stato democratico non affermava in maniera così coerente e radicale la sua fede liberale, deciso a metterla in pratica. Oggi come negli anni Ottanta un clima favorevole sembra favorire una sana iniezione diin. Lo stesso programma economico di Donald Trump, basato sul delle tasse e appoggio alla classe media e agli imprenditori, nonché su un'ampia sburocratizzazione, è a forti tinte liberali, mentre quella dei dazi sembra essere più che altro un'arma a scopo negoziale.