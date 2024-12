Giornalettismo.com - Cosa ha detto il Garante Privacy sul Foglio di Servizio Elettronico per gli NCC?

È intervenuto con ritardo rispetto a quelle modifiche approvate addirittura nel 2008. Infatti, l’Autoritàper la Protezione dei Dati Personali si è iniziata a muovere solamente undici anni dopo, quando l’allora governo guidato da Giuseppe Conte (nella coalizione tra MoVimento 5 Stelle e Lega) aveva dato vita a quei cambiamenti che oggi – sotto l’esecutivo Meloni – si sono trasformati in realtà attraverso l’introduzione dell’obbligo – come previsto dal decreto interministeriale firmato da Matteo Salvini (Ministero dei Trasporti) e Matteo Piantedosi (Ministero dell’Interno) – deldiper gli. LEGGI ANCHE > Dal 3 gennaio, lo Stato avrà accesso ai nostri dati quando usiamo unUn intervento tardivo rispetto all’origine dei problemi – come sottolineato dal DPO Christian Bernieri sul suo blog -, ma che è arrivato con ben due pareri spontanei datati maggio 2019, segnalando le criticità del sistema deldipersia all’allora Presidente del Consiglio dei Ministri – Giuseppe Conte -, sia all’allora titolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Danilo Toninelli.