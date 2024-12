Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: tutti gli eventi

, 16 dicembre 2024 - Un'altra settimana è iniziata, portando sotto le Due Torri una lunga lista die appuntamenti culturali da segnare in agenda. Ecco qui. Alle 19, spazio a Sport sotto l'albero al PalaDozza, con un evento che mette in luce il valore dello sport, accompagnato dagli atleti e dalle atlete bolognesi che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Alle 20.30, il teatro Auditorium Manzoni ospita Ludovica Rana al violoncello e Beatrice Rana al pianoforte. Sempre alle 20.30, all'Arena del Sole c'è la serata di consegna dei premi Ubu 2024. La serata è condotta da Monica Demuru e Lorenzo Pavolini. Alle 21, Olly in concerto incanta l'Estragon Club. Sempre alle 21, Jack Savoretti con il suo Livetour 2024 è all'EuropAuditorium.