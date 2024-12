Ilfattoquotidiano.it - “Ci vuole rispetto: sei stato 3 anni con noi”. Dodò si rivolge a Italiano dopo le polemiche al termine di Bologna-Fiorentina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è stata una partita che in molti ricorderanno soprattutto per leriguardanti l’atteggiamento di Vincenzo. Gli emiliani hanno vinto 1-0 e l’ex allenatore viola, preso dall’entusiasmo, si è lasciato andare a un’esultanza che ha infastidito non poco il ds dellaDaniele Pradé così come alcuni suoi ex calciatori. Tra questi c’è proprioche ha espresso il suo punto di vista sui social.Il brasiliano, con una storia su Instagram, ha affermato: “Andiamo, ho sempre fiducia in questa squadra, continuiamo nel nostro cammino. Al ritorno vedranno l’inferno che è Firenze”. Il terzino quindi ha promesso ben altro risultato in vista della sfida di ritorno prima dirsi nemmeno troppo velatamente a: “soprattutto perché seitrecon la nostra squadra”.