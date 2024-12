Quotidiano.net - Chiara Bucefari. Gioielli artigianali per un mercato senza confini

Leggi su Quotidiano.net

SENTIRSI UNICI. Attraversooriginali che non vengono mai replicati. Potere dell’artigianato e delle mani di(nella foto in alto). Il suo laboratorio orafo si trova a Bastia Umbra, lei per i suoi clienti italiani e stranieri è ",b Prezioselaborazioni". Con i suoi oggetti preziosi riesce a regalare sogni. Una scelta accurata delle pietre, un’idea originale, un disegno che prende forma e si trasforma in un pezzo unico che arriva anche dall’altra parte del mondo. "Perché all’estero l’artigianato italiano è molto apprezzato", racconta orgogliosa. "La passione per il’ho sempre avuta, da quando ero ragazzina e per questo che ho orientato i miei studi seguendo i miei sogni". Una scuola a Firenze, poi il tentativo fallito di studiare architettura, per poi fare marcia indietro e continuare a dare seguito alle passioni.